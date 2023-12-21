فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مدافع الأهلي: مطلوب في اتحاد جدة

فجر فرج عامر رئيس نادي سموحة مفاجأة نارية بشان المدافع الدولي ومدافع النادي الاهلي ياسر ابراهيم مطلوب عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب فرج عامر : المدافع الدولي ومدافع النادي الاهلي ياسر ابراهيم مطلوب في اتحاد جدة مقابل ٤ مليون دولار.

وعقب خسارة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة المشعة" بدور نصف نهائي مونديال الأندية، ينافس النادي الأهلي على حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد إخفاقه في عدم التأهل للمباراة النهائية .



يتجه الأهلي إلى مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، حيث يلعب الأهلي مع فريق أوراوا الياباني، الذي تلقى هزيمة من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

