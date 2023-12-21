مقابل 4 ملايين دولار .. عروض خليجية لحسين الشحات .. تفاصيل

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن عروض خليجية لنجم الاهلي حسين الشحات عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر : حسين الشحات مطلوب في اكثر من نادي في الخليج مقابل ٤ مليون دولار .

وعقب خسارة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة المشعة" بدور نصف نهائي مونديال الأندية، ينافس النادي الأهلي على حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد إخفاقه في عدم التأهل للمباراة النهائية .



الأهلي يبحث عن البرونزية الرابعة

يتجه الأهلي إلى مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، حيث يلعب الأهلي مع فريق أوراوا الياباني، الذي تلقى هزيمة من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.