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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العفو الدولية تدعو إلى إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المحتجزين تعسفيًا

صدى البلد

 

قالت منظمة العفو الدولية الأربعاء إنه يجب على إسرائيل إطلاق سراح جميع الفلسطينيين الذين احتجزوا تعسفا في قطاع غزة وتقديم تفسيرات حول القتلى وحالات "الاختفاء القسري الجماعي" و"المعاملة اللاإنسانية" التي يتعرضون لها.

وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة هبة مرايف في بيان "يجب إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا" مشددة على "ضرورة إجراء تحقيق مستقل" في الانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة.

والأحد، قال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه فتح تحقيقا في وفاة عدّة فلسطينيين في السجن اعتقلوا في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وكشف ناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن تحقيقا بشأن "وفاة إرهابيين في مراكز الاعتقال العسكرية" هو قيد الإجراء، من دون تحديد عدد الأسرى المعنيين أو ملابسات وفاتهم.

كما دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء مجددا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن" مذكّرة بأن اختطاف مدنيين يشكل جريمة حرب.

 

 

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