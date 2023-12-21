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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق السعيد يكشف سر هزيمة الأهلي من فلومينينسي بكأس العالم للأندية

صدى البلد

علَقَ طارق السعيد نجم الكرة المصرية السابق على خسارة النادي الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي مساء الإثنين الماضي بهدفين نظيفين ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية.

 

وقال طارق السعيد في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية "TeN": " الأهلي أفرطَ في الفرحة بعد الفوز على اتحاد جدة بثلاثية في بداية مشوار القلعة الحمراء بالمونديال، ومبالغة اللاعبين في الفرحة وراء الهزيمة أمام فلومينينسي البرازيلي، بالإضافة إلى الجزء الفني الذي يسأل عنه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق".

 

وأضاف: أطالب لاعبي الأهلي والجهاز الفني بضرورة التركيز في مباراة أوراوا الياباني وحسم المركز الثالث والتتويج بالبرونزية للمرة الرابعة في تاريخ مشاركات الفريق بالمونديال".

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