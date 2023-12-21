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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء عبدالغني: رحلت عن الزمالك بعدما طُلب تنفيذ مهام ليست من عملي

علاء عبد الغني المدرب
علاء عبد الغني المدرب العام الأسبق لنادي الزمالك

قال علاء عبد الغني المدرب العام الأسبق لنادي الزمالك ، حزين للغاية بسبب ابتعادي عن التدريب، والتدريب في الفترة الأخيرة بالعلاقات والمعارف. 

واضاف المدرب العام الأسبق لنادي الزمالك عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: رحلت عن الجهاز الفني بعدما طُلب مني مهام غير مهامي الأساسية كمدرب مساعد، وقتها رحلت، ليس من مهام عملي أن أتدخل في عمل المدير الفني.

 

واوضح علاء عبد الغني الزمالك يحتاج لفريق كامل وليس لاعبا أو اثنين، الإدارة يجب أن تعلم ذلك. 

 

وتابع علاء عبد الغني الأهلي مفيهوش دكة بدلاء وتغييرات كولر خير دليل على ذلك، و حمدي فتحي أفيد بالنسبة للأهلي من إمام عاشور، حمدي لديه حمية في الملعب ويتحدث دائما مع الحكم ويدخل بقوة.

وانهى المدرب العام الأسبق لنادي الزمالك، انه ينتظر تليفون من نادي الزمالك ، قائلا " الزمالك اللي عملني، وخيره عليا، وبحب نادي الزمالك حتى لو مش شغال فيه، بنشوف الأهلي في كأس العالم للأندية، ليه الزمالك ميبقاش زيه احنا ".

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