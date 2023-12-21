دويدار: على إدارة الزمالك ألا تقبل بسياسة والد زيزو

طالب أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك الأسبق إدارة الأبيض بعدم الموافقة على السياسة التي يتبعها والد أحمد سيد زيزو، نجم الفريق.

وقال أحمد دويدار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ضد فكرة ترضية اللاعب الذي يتبقى في عقده موسمين أو ثلاثة".

وأضاف: "أحمد سيد زيزو هو اللاعب الذي يحصل على مستحقاته كاملة من الزمالك، في كل موسم يخرج والد زيزو للحديث عن العروض".

وتابع: "بعد تصريحات والد زيزو، تقوم إدارة الزمالك بترضية اللاعب، وهذا الأمر لا يمكن السماح به، وطارق حامد كان يفعل ذلك مع الزمالك".

وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "غضبت من تصريحات ممدوح عباس، عن استمرار زيزو في الزمالك.. من هو رئيس نادي الزمالك؟ حسين لبيب، بهذا الأسلوب نحن لا ندعم مجلس الإدارة.. من يدير الزمالك؟ حسين لبيب أم ممدوح عباس".