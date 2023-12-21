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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: رمضان صبحي لم يخسر برحيله عن الأهلي

صدى البلد

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز ، لم يندم على رحيله عن النادي الأهلي كما يروج البعض.

 

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق :" رمضان صبحي لم يخسر برحيله عن النادي الأهلي ، بل حقق اللاعب مكاسب عديدة ونجح في تأمين مستقبله مالياً ، وأي لاعب في نفس الموقف كان سيتخذ نفس القرار ، فالعرض المادي الذي تم تقديمه من بيراميدز كان من المستحيل رفضه ".

 

وأضاف : " ماذا سيفعل اللاعب بكثرة الألقاب ، التتويج بالبطولات ليس هو المعيار الأهم للاعب الكرة ، فأين حسام عاشور الآن الذي حصد ألقابًا أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ القلعة الحمراء ، وفي النهاية رحل عن النادي بشكل لا يليق بما قدمه طوال مسيرته الكروية ، وأصبح مغضوباً عليه من الجماهير الحمراء ".

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رضا عبد العال: رمضان صبحي لم يخسر برحيله عن الأهلي


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