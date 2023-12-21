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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من بينهم 5 صفقات..ميدو: الزمالك سيحل هذه الأزمات بعد بيع أحمد زيزو

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن إدارة الأبيض ستقوم بحل العديد من الأزمات، بعد بيع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، للدوري السعودي.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك سيوافق على بيع أحمد سيد زيزو مقابل 11 مليون دولار للدوري السعودي".

وأضاف: "من خلال بيع زيزو، الزمالك سيحل من خلال الـ 11 مليون دولار، سيغلق جميع القضايا المرفوعة عليه في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالتالي فك القيد".

وتابع: "بعد بيع أحمد سيد زيزو، الزمالك سيقوم بتجديد عقد أحمد فتوح ومحمد صبحي ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما، بالإضافة لحل أزمة المديونيات على النادي".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "نادي الزمالك سيقوم بالتعاقد مع 5 صفقات خلال الشتاء القادم، بالإضافة للتعاقد مع مدرب أجنبي، صاحب سيرة ذاتية كبيرة".

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