نجم القلعة البيضاء الأسبق ينفعل: الزمالك مش نادي استثماري

انتقد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك الأسبق احتمالية بيع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح أحمد دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور أن نادي الزمالك ليس استثماريًا، مُشيرًا إلى أنه لا يرحب بفكرة بيع أحمد سيد زيزو.

وأشار دويدار إلى أن إدارة الزمالك وعدت الجماهير قبل الانتخابات بتدعيم الفريق بعناصر جديدة، إلا أن ذلك لن يتحقق حال الموافقة على بيع أحمد سيد زيزو للدوري السعودي.

وأكد دويدار أنه على إدارة نادي الزمالك الحفاظ على نجوم الفريق في الوقت الحالي، مع إضافة بعض العناصر المميزة في الفترة المقبلة.

وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "فكرة بيع زيزو مقابل 10 أو 11 مليون دولار مرفوض تمامًا، ومجرد مناقشة الأمر داخل مجلس الإدارة لن تتقبله الجماهير".

وكان أحمد حسام ميدو قد أكد أن إدارة الزمالك ستوافق على بيع أحمد سيد زيزو مقابل 11 مليون دولار لأحد أندية الدوري السعودي، على أن تقوم بحل العديد من الأزمات بعد ذلك.