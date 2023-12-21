عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم القلعة البيضاء الأسبق ينفعل: الزمالك مش نادي استثماري

صدى البلد

انتقد أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك الأسبق احتمالية بيع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح أحمد دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور أن نادي الزمالك ليس استثماريًا، مُشيرًا إلى أنه لا يرحب بفكرة بيع أحمد سيد زيزو.

وأشار دويدار إلى أن إدارة الزمالك وعدت الجماهير قبل الانتخابات بتدعيم الفريق بعناصر جديدة، إلا أن ذلك لن يتحقق حال الموافقة على بيع أحمد سيد زيزو للدوري السعودي.

وأكد دويدار أنه على إدارة نادي الزمالك الحفاظ على نجوم الفريق في الوقت الحالي، مع إضافة بعض العناصر المميزة في الفترة المقبلة.

وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "فكرة بيع زيزو مقابل 10 أو 11 مليون دولار مرفوض تمامًا، ومجرد مناقشة الأمر داخل مجلس الإدارة لن تتقبله الجماهير".

وكان أحمد حسام ميدو قد أكد أن إدارة الزمالك ستوافق على بيع أحمد سيد زيزو مقابل 11 مليون دولار لأحد أندية الدوري السعودي، على أن تقوم بحل العديد من الأزمات بعد ذلك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

أسعار الذهب اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

على مشارف الشتاء.. الأرصاد تحذر من موجة برد ورياح وتنصح بارتداء الكمامات

ترشيحاتنا

تمده بالكالسيوم.. فوائد لن تتوقعها للافوكادو على الأطفال

منذ 7 أكتوبر|500 شهيد و700 مصاب من عمال الرعاية المركزة بمستشفيات غزة

مراته سابته وطالع عينه في الشغل.. تفاصيل مؤثرة برحيل أستاذ جامعة الأزهر

يجلب الفقر ويخرب البيوت.. داعية يحذر من الحلف بهذا اليمين

800 مليون دولار و5 آلاف غرفة فندقية| قصة الاستحواذ على شركة الفنادق التاريخية.. ماذا يعني ذلك؟

الأهلي يرتدي القميص الأسود أمام أوروا الياباني غداً في كأس العالم للأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

ولا أغرب .. مقطع فيديو يثير الجدل لحيوان يوقف السيارات طلبًا للمساعدة

فيديو

إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية للعالم| فيديو

مقطع فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية ينفطر له القلوب.. شاهد ماذا قالت

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ