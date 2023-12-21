بسبب فتوح ومحمد صبحي.. رسالة شديدة اللهجة من إعلامي شهير لـ فيتوريا

وجه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد رسالة شديدة اللهجة لفيتوريا بعد استدعاء أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة منتخب مصر المبدئية .

و قال ابراهيم عب الجواد عبر فيسبوك: "متفهم الاحتياج الفني بس اختيارهم مش منطقي".

وكان قد علق حازم إمام عضو مجلس ادارة الزمالك علي اختيارات البرتغالي روي فيتوريا، المدرب، لقائمة الفراعنة المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال حازم إمام: "لم أتدخل في اختيارت المدير الفني روي فيتوريا، لقائمة منتخب مصر، من قريب أو بعيد، وعلمت بالقائمة الأولية لمنتخب مصر في أمم إفريقيا مثل أي شخص عادي".