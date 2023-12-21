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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف عن المبلغ المرضي للزمالك لبيع زيزو للدوري السعودي

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن إدارة الأبيض ستوافق على بيع أحمد سيد زيزو، نجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "خطة إنقاذ الزمالك في الفترة المقبلة، فالزمالك لديه أزمات عديدة، مثل الميديونيات والضرائب".

وأضاف: "وفقًا لقراءة المشهد داخل نادي الزمالك، فإن خطة إدارة نادي الزمالك للخروج من الأزمة هو بيع أحمد سيد زيزو مقابل 11 مليون دولار للدوري السعودي".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "هناك اتفاق شبه محسوم مع أحد أندية الدوري السعودي لبيع زيزو، والزمالك سيحل من خلال 11 مليون دولار، سيغلق جميع القضايا المرفوعة عليه في الاتحاد الدولي لكرة القدم".

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