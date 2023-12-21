خبير: إنتاج لمبات توفر 88٪ من الكهرباء..وتحجب أشعة الشمس لأول مرة بمصر

أكد محمد سعد، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات العالمية فى مجال الاضاءة عن ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى لإنتاج للمبات تنميز بالكفاءة العالية والقدرة على توفير الطاقة بنسبة تصل في بعض المنتجات إلى 88%، وبأسعار تنافسية.



واضاف سعد نه من المقرر انتاج 11 منتجاً متنوعاً من إضاءة إيكو لينك بضمان سنتين، بجودة وصلابة وكفاءة عالية طبقاً للمواصفات العالمية، وبقدرات كهربائية تتراوح من 3.4 وات إلى 200 وات، وتتميز بسعر اقتصادي وبعمر افتراضي يتراوح بين 15.000 إلى 25,000 ساعة، لتناسب مختلف المساحات، سواء للمنازل، أو المصانع، أو الشركات، أو مراكز التسوق، وحتى السوبر ماركت.

ولفت الى ان اللمبات الجديدة تتميز بخاصية حجب الأشعة البنفسجية وتحت الحمراء مما يقلل من إجهاد العين، مشيرا الى انه يتم انتاجها لأول مرة في السوق المصري

وتابع قائلا : " ان إطلاق منتجات مثل هذة النوعية من الاضاءة يعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستدامة، حيث أن تمتاز بالجودة والكفاءة العالية، توفير استهلاك الطاقة بشكل كبير، مما يساعد على تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني بما يدعم رؤية مصر 2030 لترشيد استهلاك الطاقة، للمساهمة في مستقبل أكثر استدامة، وهو ما يجعل حياة المستهلكين أكثر أمانًا وراحة، كما تتميز هذه المنتجات بعمر افتراضي طويل، مما يوفر قيمة كبيرة للعملاء على المدى الطويل."

