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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: سوق عقارات دبي شهد نموا بعمليات الشراء في 2023 قدره 40٪

صدى البلد

أكد محمد الخطيب الخبير العقاري  أن سوق العقارات في دبي شهد نموا كبيرًا في عمليات الشراء في عام 2023، بزيادة قدرها 40٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، حيث تمت معظم عمليات الشراء من قبل الأجانب والمستثمرين الأجانب. 

كما استضافت المدينة أكثر من 14 مليون زائر في عام 2022، مما يؤكد أنها واحدة من أهم وجهات العطلات في العالم، الأمر الذى يؤكد اهمية دبى فى  تصدير العقار المصرى لها 

وأضاف ان سكون اطلقت خدمة ملكية الوحدات السكنية في دبي لتمثل سابقة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحرص على إعادة تعريف تجربة ملكية العقارات من خلال تقديم نهجاً مبتكراً يذلل حواجز التكلفة، ويوفر للمستخدمين طريقة سلسة وخالية من المتاعب لامتلاك أجزاء من العقارات الفاخرة.

ولفت الى انه سيتم اطلاق  منصة رئيسية لعرض العديد من الوحدات السكنية مما يضمن تقديم تجربة ملكية أكثر مرونة للمستهلكين ، بالإضافة إلى أن تلك الخدمة تمنح المستخدمون خيارات أكثر تنوعاً من خلال محفظة العقارات .

على صعيد أخر،  تشمل هذة المنصة إدارة العقارات من أجل مساعدة الملاك في تيسير الشؤون الخاصة بخدمات الصيانة والخدمات العامة، وذلك على مستوى كافة الاوجه بهدف التوسع  في العديد من المناطق السياحية في مصر من بينها الجونة والساحل الشمالي، وذلك سعياً تلبية لمتطلبات العملاء المتزايدة.

ونوة الى ان التوسع في دبي تتماشى تلك الخطوة  لإدخال نموذجنا المبتكر وإعادة تشكيل قطاع العقارات في المنطقة من خلال توفير التكنولوجيا في مدينة دبي 
 

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