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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اقتصاد

بروتوكول لتمكين الشباب ليصبحوا قادة في مجال تكنولوجيا المعلومات.. تفاصيل

صدى البلد

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برتوكول تعاون مع "جيديا" الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية بهدف التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز فعالية الجهود التطويرية وخاصة تلك المتعلقة بمبادرات أجيال مصر الرقمية لتمكين الجيل القادم من البراعم والأشبال والشباب المصري ليصبحوا قادة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى عالمي قادرين على تنفيذ الاستراتيجيه الرقمية لمصر.

حضر مراسم التوقيع المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،و أحمد نادر الرئيس التنفيذي لمجموعة جيديا في مصر

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه بموجب هذه الاتفاقية، ستعمل جيديا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جنبا إلى جنب على التعاون في تنفيذ مبادرة بناة مصر الرقمية، ومبادرة رواد مصر الرقمية، ومبادرة أشبال مصر الرقمية، ومبادرة براعم مصر الرقمية

واضاف الوزير  ستعمل هذه الاتفاقية على دعم المركز العملياتي لمجموعة جيديا في مصر والذي يعمل كمركز إقليمي لخدمة العديد من البلدان المختلفة، حيث يهدف هذا التعاون إلى تحسين نوعية مخرجات ومستويات العملية التعليمية حتى تواكب المستويات العالمية وتلبية احتياجات سوق العمل من المهن المتخصصة الجديدة التي تساهم في زيادة نسب التشغيل لدى الشباب.

ومن جانبة صرح أحمد نادر الرئيس التنفيذي لمجموعة جيديا في مصر قائلا: " نحن فخورون بالتعاون مع الحكومة المصرية المتمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمشاركة في تنفيذ مبادرات أجيال مصر الرقمية لخلق كوادر متميزة في قطاع الاتصالات وزيادة الكوادر المتخصصة وتعظيم الصادرات الرقمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة الناتج المحلي، والمساهمة في خلق البيئة التكنولوجية الملائمة لبناء أجيال جديدة قادرة على القيادة ومواكبة الثورة التكنولوجية التى تسعى الدولة إلى إحداثها وفقا لاستراتيجية مصر الرقميه.

وصرح أحمد مجدي رئيس القطاع التجاري لمجموعة جيديا في مصر قائلا: " نحن متحمسون للعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار التزامنا نحو المجتمع المصري في دعم الأجيال والكوادر الشابة للوصول لمجتمع رقمي عصري، ووفقًا للاتفاقية سنقدم سلسلة من التوعية التكنولوجية والندوات في مجالات المبادرة المختلفة، كما ستتيح تدريب عملي مؤقت لأكثر من 30 طالب سنويًا، وكذلك اتاحة فرص عمل لخريجي المبادرة مع ربط الخريجيين بشبكة شركاء أعمال شركة جيديا للحصول على فرص عمل محتملة، و المشاركة فى المجلس الاستشاري لمبادرة بناة مصر الرقمية.

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