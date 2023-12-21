قراصنة إيرانيون يستهدفون شركات اتصالات بدول أفريقية

كشف تقرير أمني عن استهداف فريق من المخترقين الإيرانيين، يُعرف باسم MuddyWater، عدداً من شركات الاتصالات في 3 دول إفريقية، وهي مصر والسودان وتنزانيا.

وبحسب التقرير الذي نشره مارك إيلياس الباحث بشركة سايمانتك، تلك هي المرة الأولى التي يستهدف فيها الفريق الإيراني مؤسسات في دول إفريقية، فأغلب هجمات "مادي ووتر" كانت أهدافها في دول بالشرق الأوسط.

أشار التقرير إلى أن الهجوم وقع في نوفمبر، دون وجود أدلة على سرقة بيانات من الشركات المستهدفة بالهجوم، لكن التقرير أكد على أن الهجمات السابقة لفريق المخترقين تعكس أن يكون هدف الهجوم هو التجسس.

كذلك، وضع التقرير احتمالية أن يكون هدف المخترقين، المحسوبين على النظام الإيراني، هو التخريب؛ فقد استهدف فريق الاختراق خلال الفترة الماضية ضرب عدد من الأنظمة الإلكترونية الخاصة بوكالات حكومية ومحطات المياه في عدد من الدول الغربية.