«الجمهورية»: المصريون وضعوا خطة المستقبل لمصر بمشاركتهم غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن المصريين وضعوا بمشاركتهم الكثيفة غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية خطة المستقبل لمصر التي يريدونها واختاروا الرجل الذي يثقون فيه وفي قدرته على قيادة البلاد لتخطى أصعب الظروف والمواقف والتحديات.



وأضافت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الخميس/ تحت عنوان " السيسي.. اختيار المصريين"، أن رهان المصريين على الرئيس السيسي يأتي بناء على ما تم من إنجازات على جميع المستويات، فقد استلم السيسي مصر شبه وأشــلاء دولــة واستطاع أن يقدم مشروعات قومية في جميع المجالات بداية من قناة السويس وشبكة الطرق والمبادرات الصحية والإسكان والقضاء على العشوائيات وأيضاً حياة إلى الحفاظ كريمة.. مشيرة إلى أن كل ذلك كان هدفه الإنسان المصري وأمن مصر داخليًا وعلى حدودها الملتهبة خاصة من الغرب والجنوب والشمال الشرقي.



وأوضحت الصحيفة أن أهم مشروعات مصر القومية في العشر سنوات الماضية كان بناء الوعي الذي كان رأس الحربة في الحفاظ على الوطن للخروج به إلى بر الأمان، لافتة إلى أن من أهم الأمور التي اختار على أساسها الشعب الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة أنه قادر على حماية الوطن والوقوف ضد المؤامرات الخارجية التي يأتي في مقدمتها العمل على وقف الحرب في غزة والتواصل إلى حل جذري للقضية الفلسطينية ورفضه القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني باعتباره خطًا أحمر.

