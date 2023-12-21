عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الأهرام»: لقاء الرئيس السيسي بالمرشحين الثلاثة قدم الكثير من الرسائل

لقاء الرئيس السيسي
لقاء الرئيس السيسي بالمرشحين الثلاثة

أكدت صحيفة (الأهرام) أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأول مع المتنافسين الثلاثة على منصب الرئاسة، حازم عمر، فريد زهران، وعبدالسند يمامة، حمل العديد من المعاني، وقدم الكثير من الرسائل.


وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس، تحت عنوان "رسائل لقاء الرئيس بالمرشحين الثلاثة" - أن الرسالة الأولى هي ما ذكره الرئيس السيسي بأن الحوار بين مختلف الأطياف السياسية بالمجتمع المصري هو المكون الجوهري لتطور المجتمع، وسمة أساسية للجمهورية الجديدة.


وأشارت الصحيفة إلى أن كلام الرئيس يعكس إيمانه الصادق بأن الحوار هو السبيل الأهم للتقدم والبناء والازدهار، وهو أصل الديمقراطية التي تتميز بها جمهوريتنا الجديدة ومن ثم فسوف يتواصل الحوار الوطني الذي كان قد بدأ قبل الانتخابات بأشهر، والذي دعا إليه الرئيس بنفسه.


وقالت "إن الرسالة الثانية، هي أن المصلحة العليا للوطن هي هدف كل القوى السياسية، وهي التي كانت في أذهان ملايين المواطنين الذين تدفقوا على لجان التصويت، في إقبال غير مسبوق، قدم الدليل الساطع على رغبة المصريين جميعا في مواصلة رحلة البناء والتنمية، التي بدأناها بقيادة الرئيس السيسي قبل عشر سنوات".


ولفتت صحيفة (الأهرام) إلى أن الرسالة الثالثة هي أن تأكيد المرشحين الثلاثة استمرارهم في خدمة الوطن، ووضع برامجهم تحت تصرف القيادة السياسية لوضعها في برامج التنمية القائمة حاليا، يؤكد حقيقة أن المصريين جميعا في مركب واحد، يقود دفته الرئيس السيسي، بمشاركة كل مواطن، أيا كان موقع عطائه.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

على مشارف الشتاء.. الأرصاد تحذر من موجة برد ورياح وتنصح بارتداء الكمامات

سخرها لإشباع رغباته..شيف سمك ينهي براءة فتاة بالمطرية بمراسلات وصور خاصة جدا

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 21-12-2023

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

رد عاجل لحركة حماس على تهديد إسرائيل باغتيال هنية ومشعل

ترشيحاتنا

8 تعليمات مهمة من جامعة عين شمس للطلاب بشأن امتحانات الترم الأول

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة بعد ساعات قليلة.. الأرصاد تحذر مرضى الحساسية

شنغهاي الصينية تشهد طقسًا يعتبر الأكثر برودة في ديسمبر منذ 40 عامًا

أسعار الذهب اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

قصف إسرائيلي عنيف يستهدف بلدات جنوبي لبنان

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

ولا أغرب .. مقطع فيديو يثير الجدل لحيوان يوقف السيارات طلبًا للمساعدة

الشائعات تطارد النجوم في 2023| غادة عبد الرازق تنفي زواجها من ثري قطري.. حقيقة ارتباط رانيا يوسف بـ الفيشاوي.. وأنباء وفاة علا غانم تحدث ضجة

فيديو

مقطع فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية ينفطر له القلوب.. شاهد ماذا قالت

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ