«الأهرام»: لقاء الرئيس السيسي بالمرشحين الثلاثة قدم الكثير من الرسائل

أكدت صحيفة (الأهرام) أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأول مع المتنافسين الثلاثة على منصب الرئاسة، حازم عمر، فريد زهران، وعبدالسند يمامة، حمل العديد من المعاني، وقدم الكثير من الرسائل.



وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس، تحت عنوان "رسائل لقاء الرئيس بالمرشحين الثلاثة" - أن الرسالة الأولى هي ما ذكره الرئيس السيسي بأن الحوار بين مختلف الأطياف السياسية بالمجتمع المصري هو المكون الجوهري لتطور المجتمع، وسمة أساسية للجمهورية الجديدة.



وأشارت الصحيفة إلى أن كلام الرئيس يعكس إيمانه الصادق بأن الحوار هو السبيل الأهم للتقدم والبناء والازدهار، وهو أصل الديمقراطية التي تتميز بها جمهوريتنا الجديدة ومن ثم فسوف يتواصل الحوار الوطني الذي كان قد بدأ قبل الانتخابات بأشهر، والذي دعا إليه الرئيس بنفسه.



وقالت "إن الرسالة الثانية، هي أن المصلحة العليا للوطن هي هدف كل القوى السياسية، وهي التي كانت في أذهان ملايين المواطنين الذين تدفقوا على لجان التصويت، في إقبال غير مسبوق، قدم الدليل الساطع على رغبة المصريين جميعا في مواصلة رحلة البناء والتنمية، التي بدأناها بقيادة الرئيس السيسي قبل عشر سنوات".



ولفتت صحيفة (الأهرام) إلى أن الرسالة الثالثة هي أن تأكيد المرشحين الثلاثة استمرارهم في خدمة الوطن، ووضع برامجهم تحت تصرف القيادة السياسية لوضعها في برامج التنمية القائمة حاليا، يؤكد حقيقة أن المصريين جميعا في مركب واحد، يقود دفته الرئيس السيسي، بمشاركة كل مواطن، أيا كان موقع عطائه.

