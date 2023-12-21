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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يكشفه طوب قديم.. خلل بالأرض عمره 3000 عام | تفاصيل

خلل بالأرض عمره 3000
خلل بالأرض عمره 3000 عام يكشفه طوب قديم

عندما يتعلق الأمر ببلاد ما بين النهرين التي تُعرف الآن بالعراق وشرق سوريا وجنوب شرق تركيا، فيحمل الطوب المتواضع أسرارًا أكثر من التي نراها بأعيننا به. وذلك لأن تاريخ هذه الشعوب الشهيرة يتميز بالاختراعات التي غيرت العالم، بما في ذلك اللغة المكتوبة والرياضيات ومفهوم الوقت. وهو الأمر الذي جعلها تشتهر بكونها مهندسة الحضارة الإنسانية.

طوب طيني

في دراسة جديدة، قام فريق دولي من الباحثين بتحليل 32 قطعة من الطوب الطيني من بلاد ما بين النهرين عمره 3000 عام، كل منها منقوش عليها اسم الملك الذي كان على العرش عند صنعها.

ووجدوا أن حبيبات أكسيد الحديد الموجودة داخل الطين لا تزال تحتفظ باتجاه وقوة المجال المغناطيسي للأرض في وقت إطلاقها.. وهو الأمر الذي ساعد العلماء على الحصول على نظرة ثاقبة حول كيفية تغير المجال المغناطيسي للعالم بمرور الوقت. 

وهذا بدوره يمكن أن يساعد الخبراء على فهم السلوك الحالي للمجال بشكل أفضل والتنبؤ بكيفية تقلبه في المستقبل.

وقالت عالمة الجيوفيزياء ليزا توكس، التي عملت في الدراسة وشاركت في تأليف ورقة بحثية حول النتائج التي توصلوا إليها، في بيان صحفي: "المجال المغنطيسي الأرضي هو أحد أكثر الظواهر غموضا في علوم الأرض".

والسبب وراء كون هذا المجال المغناطيسي غامضًا للغاية هو أنه يخضع لمكائد الدينامو الجيولوجي في أعماق باطن الأرض ولقوى خارجية، مثل الرياح الشمسية.

الشذوذ المغناطيسي الأرضي

وتشير نتائج الدراسة إلى حدوث ارتفاعًا غريبًا في قوة المجال المغناطيسي - وهو حدث أُطلق عليه اسم الشذوذ المغناطيسي الأرضي في العصر الحديدي المشرقي (LIAA) - حدث في العراق الحديث بين عامي 1050 و550 قبل الميلاد.

ووفقًا لمدونة IFLScience، أكدت النتائج التي توصلت إليها الدراسة أيضًا حدوث الشذوذ المغناطيسي الأرضي في العصر الحديدي المشرقي، وكشفت أن قوة الحقل في المنطقة كانت تقريبًا ضعف قوتها قبل ألف عام.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الاختبارات حدوث تقلبات قصيرة ولكن مثيرة في شدة المجال بين عامي 604 و562 قبل الميلاد تقريبًا.

وهذا يثبت أن المجال المغناطيسي للكوكب يمكن أن يتعرض لارتفاعات سريعة، وهو إدراك مثير للقلق ولكنه مفيد.

بلاد ما بين النهرين الطوب الطيني 3000 عام المجال المغناطيسي الشذوذ المغناطيسي الأرضي

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