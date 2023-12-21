آلاف المصابين.. حصيلة خسائر بشرية مرعبة في زلزال الصين المدمر

أفادت وكالة أنباء الصين "شينخوا"، بأن نحو 1000 جريح نقلوا إلى المستشفيات في أعقاب الزلزال الذي ضرب شمال غربي الصين يوم الاثنين.

وبحسب وكالة الأنباء، استقبلت المستشفيات في مقاطعة قانسو 784 شخصا، كما أصيب 198 من السكان في مقاطعة تشينجهاي المجاورة.

ووفقا لأحدث البيانات، فقد ارتفع عدد القتلى بسبب الزلزال المدمر إلى 135.

وبالإضافة إلى المستشفيات، تم إنشاء 19 مركزًا مؤقتًا للإسعافات الأولية ومستشفى متنقل في مقاطعة قانسو.

وقالت مديرية الرعاية الصحية المحلية، إنه تم إرسال أكثر من 20 فريقا طبيا إلى 35 قرية متضررة لفحص السكان، ويتم تزويد السكان بمجموعات من الأدوية وتقديم المساعدة النفسية.

وتم تسجيل سلسلة من الهزات الأرضية بلغت قوتها 6.2 درجة في ولاية لينشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بمقاطعة قانسو.

وكان مصدر الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وبحسب توقعات الطقس، قد ترتفع درجات الحرارة في الأيام المقبلة في المنطقة المتضررة من الكارثة الطبيعية إلى 5 درجات مئوية خلال النهار وتنخفض إلى -14 درجة ليلاً.

ويبلغ متوسط الارتفاع فوق مستوى سطح البحر في المنطقة الجبلية التي وقع فيها الزلزال 2000 متر.