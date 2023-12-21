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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية للعالم| فيديو

إسرائيل تلتقط أنفاسها
إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لناشط أمريكي يتحدث عن إسرائيل وحربها في غزة بجرأة شديدة، ويؤكد أنها تلتقط أنفاسها الأخيرة.

قال جون تشاك، في مقطع الفيديو الخاص به، إنه يؤمن تمامًا بأن إسرائيل قد خسرت بالفعل في حربها على غزة، كما أنه يؤمن بأن إسرائيل تدرك ذلك.

مواطنو إسرائيل يدركون احتضارها

وأضاف أنه يعتقد أن بعض الأشخاص داخل إسرائيل يعرفون أنها تحتضر، لكنها تعيش الآن الصدمة النهائية، وهو ما يشبه الهزة العنيفة التي يشعر بها "الحيوان" قبل أن يموت أخيرًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يدفعهم إلى أن يصبحوا أكثر عنفًا.

وأكد الناشط الأمريكي جون تشاك في حديثه أن العالم يستطيع أن يشاهد ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في غزة في نفس وقت حدوثها من خلال الصور والفيديوهات، موضحًا أن إسرائيل لن ترحل بسلام وستصبح أكثر عنفًا.

وأشار إلى أنه لا يقصد بذلك كل الإسرائيليين، بل يقصد الحكومة الفاسدة المتهمة الآن بالإبادة الجماعية، لذلك هو لا يقول إن الإسرائيليين سيموتون أو يجب أن يموتوا، بل يقول إن حكومتها الشريرة في طريقها إلى الزوال لأنها في آخر مشهد لها.

@moghaticy1v ناشط أمريكي : أنا أؤمن بأن قوة إسرائيل الحالية ما هي إلا النزع الأخير أو الصدمة الأخيرة قبل الاحتضار، والدليل على ذلك هو التضامن العالمي الحالي مع فلسطين لذا علينا السعي لزيادته. #freepalestine #كلنا_غزة‌‌ American activist: I believe that Israel's current strength is only the last gasp or shock before death, and the evidence of this is the current global solidarity with Palestine, so we must strive to increase it. #freepalestine #We ♬ Originalton - moghaticy1v
ناشط أمريكي إسرائيل غزة جون تشاك الاحتلال الاسرائيلي

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