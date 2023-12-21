إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية للعالم| فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لناشط أمريكي يتحدث عن إسرائيل وحربها في غزة بجرأة شديدة، ويؤكد أنها تلتقط أنفاسها الأخيرة.

قال جون تشاك، في مقطع الفيديو الخاص به، إنه يؤمن تمامًا بأن إسرائيل قد خسرت بالفعل في حربها على غزة، كما أنه يؤمن بأن إسرائيل تدرك ذلك.

مواطنو إسرائيل يدركون احتضارها

وأضاف أنه يعتقد أن بعض الأشخاص داخل إسرائيل يعرفون أنها تحتضر، لكنها تعيش الآن الصدمة النهائية، وهو ما يشبه الهزة العنيفة التي يشعر بها "الحيوان" قبل أن يموت أخيرًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يدفعهم إلى أن يصبحوا أكثر عنفًا.

وأكد الناشط الأمريكي جون تشاك في حديثه أن العالم يستطيع أن يشاهد ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في غزة في نفس وقت حدوثها من خلال الصور والفيديوهات، موضحًا أن إسرائيل لن ترحل بسلام وستصبح أكثر عنفًا.

وأشار إلى أنه لا يقصد بذلك كل الإسرائيليين، بل يقصد الحكومة الفاسدة المتهمة الآن بالإبادة الجماعية، لذلك هو لا يقول إن الإسرائيليين سيموتون أو يجب أن يموتوا، بل يقول إن حكومتها الشريرة في طريقها إلى الزوال لأنها في آخر مشهد لها.