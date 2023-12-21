عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الدقهلية: ضبط 63 مخالفة متنوعة في مجالي المخابز والأسواق بـ5 مراكز

حملات تموينية على
حملات تموينية على المخابز

ضبطت مديرية تموين الدقهلية 63 مخالفة متنوعة في مجالي المخابز والأسواق في 5 مراكز وهي "المطرية - دكرنس - ميت غمر- المنصورة - نبروه"، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايرة - في بيان اليوم، الخميس - إن الحملات أسفرت عن تحرير 63 مخالفة تموينية، بالإضافة إلى المرور على 50 مخبزا، وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز والالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته.

ووجه “دايرة” بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

على مشارف الشتاء.. الأرصاد تحذر من موجة برد ورياح وتنصح بارتداء الكمامات

أسعار الذهب اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

سخرها لإشباع رغباته..شيف سمك ينهي براءة فتاة بالمطرية بمراسلات وصور خاصة جدا

ترشيحاتنا

رضا عبد العال: رمضان صبحي لم يخسر برحيله عن الأهلي

احذروا انخفاض الحرارة.. غطاء سحابي يغطي شمال مصر وأمطار خفيفة خلال ساعات

رفع عداد الكهرباء في هذه الحالة وغرامة كبرى تنتظر سارق التيار.. تفاصيل

إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية للعالم| فيديو

لأول مرة.. روبوت دردشة يتنبأ بموعد الوفاة بدقة عالية جدا

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة بعد التعادل مع ساجرادا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

ولا أغرب .. مقطع فيديو يثير الجدل لحيوان يوقف السيارات طلبًا للمساعدة

فيديو

مقطع فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية ينفطر له القلوب.. شاهد ماذا قالت

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ