تموين الدقهلية: ضبط 63 مخالفة متنوعة في مجالي المخابز والأسواق بـ5 مراكز

ضبطت مديرية تموين الدقهلية 63 مخالفة متنوعة في مجالي المخابز والأسواق في 5 مراكز وهي "المطرية - دكرنس - ميت غمر- المنصورة - نبروه"، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايرة - في بيان اليوم، الخميس - إن الحملات أسفرت عن تحرير 63 مخالفة تموينية، بالإضافة إلى المرور على 50 مخبزا، وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز والالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته.

ووجه “دايرة” بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات.

