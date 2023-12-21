حالة نادرة .. تعرف على أسباب وأعراض الوذمة الوعائية الوراثية

الوذمة الوعائية الوراثية، المعروفة أيضًا باسم الوذمة الشعيرية الوراثية أو الأورام الشعيرية الوراثية، هي حالة نادرة تحدث نتيجة خلل وراثي في الأوعية الدموية، تتميز بتراكم السوائل في الأنسجة بسبب انسداد أو تشققات في الأوعية الدموية الدقيقة.

كشف موقع هيلثي عن بعض الأسباب والأعراض المرتبطة بالوذمة الوعائية الوراثية:

أسباب الوذمة الوعائية الوراثية

اضطرابات الكولاجين: قد يكون هناك خلل في بنية الكولاجين، وهو مركب بروتيني يدعم قوة ومرونة الأوعية الدموية.

اضطرابات الأوعية الدموية: قد يكون هناك خلل في تشكيل الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ضعفها وسهولة تشققها أو انسدادها.

الوراثة: يتم نقل الوذمة الوعائية الوراثية من جيل إلى جيل في بعض الأحيان، وقد يتم تحديد بعض الطفرات الجينية المسؤولة عن هذه الحالة.

أعراض الوذمة الوعائية الوراثية

تورم الأنسجة: يحدث تراكم السوائل في الأنسجة، وخاصة في الأطراف مثل الأيدي والقدمين والوجه والعينين.

تشققات الجلد: قد تظهر تشققات في الجلد بسبب انسداد أو تمزق الأوعية الدموية الدقيقة.

آفات الأوعية الدموية: قد تحدث نزيفًا أو نقاط دم على الجلد أو في الأغشية المخاطية بسبب ضعف الأوعية الدموية.

آفات العين: قد تحدث تورمات في العينين وتغيرات في الشبكية أو العدسة.

مشاكل في القلب والأوعية الدموية: قد تتطور مشاكل في القلب والأوعية الدموية مثل التهاب الشرايين وانسداد الأوعية الدموية الكبيرة.

يجب ملاحظة أن الأعراض والشدة قد تختلف من شخص إلى آخر، وقد تظهر في المراحل المبكرة أو لاحقًا في الحياة، إذا كنت تشتبه في وجود وذمة وعائية وراثية، يجب أن تستشير الطبيب للحصول على التشخيص الدقيق والإرشادات اللازمة.