عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البحوث الزراعية يحصد جائزتين من اتحادي مجالس البحث العلمي والجامعات العربية

صدى البلد

أعلنت وزارة الزراعة ، أنه  تم الإعلان عن جائزين في مجال الأمن الغذائي تشمل المبادرات الوطنية الرائدة في مجال الأمن الغذائي، المشاريع الناشئة، وتقدم للمسابقة نحو 185 مشروع من عشر دول عربية وتقدم من مصر نحو 40% (74 مشروع) من عدد المشاريع المقدمة ، وذلك في إطار جهود اتحاد مجالس البحث العلمي العربية واتحاد الجامعات العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية،


وفي محور المبادرات الوطنية الرائدة في مجال الأمن الغذائي والممولة من اتحاد الجامعات العربية حصل برنامج "احمي قمحك "نظام تفاعلي للتنبؤ بالصدأ الأصفر ودودة الحشد الخريفية" بجائزة المركز الثاني، للفريق البحثي المكون من كلا من: - أ.د. عطوه أحمد عطوه (معهد بحوث وقاية النباتات ومدير مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا)، أ.د. عاطف شاهين "والذي تسلم الجائزة نيابة عن الفريق"، ود. رضا عمارة (معهد بحوث أمراض النبات)، ود. نيفين جلال، ود. عبد الرحمن السيد (من النظم الخبيرة بمركز التغيرات المناخية). 

 

ويعد تطبيق احمي قمحك من التطبيقات الفاعلة في الارشاد الزراعي الرقمي والذي تم بناؤه كنتيجة لقيام الفريق البحثي بتنفيذ برنامج بحثي تطبيقي عن "نظام تفاعلي للتنبؤ بالصدأ الأصفر، ودودة الحشد الخريفية" والربط بين ظهور المرض والسياسة الصنفية لمحصول القمح وفق التغيرات المناخية والتي تم ربطها بالعوامل المناخية التي تساعد علي ظهور الصدأ الأصفر، وتم تطوير التطبيق عن طريق مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا ليكون برنامج تفاعلي "باسم احمي قمحك"، يقدم كل المعلومات الزراعية عن محصول القمح من التنبؤ بظهور الصدأ الأصفر وطرق المكافحة وكذلك طرق السيطرة علي دودة الحشد الخريفية الي جانب برنامج متكامل لمكافحة جميع أنواع الأصداء في القمح وكذلك مكافحة الحشائش، ولقد تم استخدام البرنامج بنجاح خلال موسم زراعة القمح الماضي 2022/2023 بنجاح مع المزارعين في جميع انحاء الجمهورية من خلال الارشاد الرقمي للحملة القومية للقمح، وسوف يتم التوسع في استخدامه هذا الموسم ليقدم الخدمة لأكبر عدد من المزارعين. 


بينما في محور المشاريع الناشئة، فاز المشروع القومي لتطوير الأرز الهجين والأرز السوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية، للباحثين أ.د. حمدي الموافي والدكتور رزق علي عبدالله من معهد المحاصيل الحقلية.   


ويأتي حصاد مركز البحوث الزراعية لــ 50% من الجوائز التي قدمها تحالف اتحاد مجالس البحث العلمي العربية واتحاد الجامعات العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، علي هامش إجتماعات الدورة العادية الخامسة والأربعون لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية والمقام خلال الفترة من 20 – 21 ديسمبر بقاعة المركز القومي للبحوث بالقاهرة، وتتويجاً لتوجيهات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والأستاذ الدكتور محمد سليمان بتبني البحوث التطبيقية الهادفة للربح والتي تعمل علي خدمة المزارعين وتعظم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وكذلك القيمة المضافة للمنتجات الزراعية بصورة مستدامة نحو تحقيق التحول الرقمي في الزراعة، وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وزارة الزراعة الامن الغذائي الجامعات تطبيق احمي قمحك الأرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

أسعار الذهب اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023

على مشارف الشتاء.. الأرصاد تحذر من موجة برد ورياح وتنصح بارتداء الكمامات

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة للمقبلين على الزواج

بعد انخفاض أسعاره.. ما الفرق بين البصل المقور والفتيل؟

الوضع في غزة كارثي.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن وضع المستشفيات

تعزيز مبادئ الحرية النقابية|وزارة العمل: ملتزمون بالمعايير الدولية بكافة تشريعاتها في «الجمهورية الجديدة»

مذيعة «صدى البلد» تتحدى ملكة جمال مصر 2023 أمام المشاهدين

الري: الموافقة على سحب كميات مياه لمحطة مساكن شرق المنصورة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

ولا أغرب .. مقطع فيديو يثير الجدل لحيوان يوقف السيارات طلبًا للمساعدة

فيديو

إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية للعالم| فيديو

مقطع فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية ينفطر له القلوب.. شاهد ماذا قالت

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ