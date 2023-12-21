عودة منصة X للعمل بعد عطل مفاجئ تسبب في وقف خدماتها

أبلغ أكثر من 67 ألف مستخدم لمنصة التواصل الاجتماعي X عن انقطاعات في الخدمة وفقاً لبيانات موقع Downdetector الذي يوفر للمستخدمين معلومات في الوقت الفعلي حول حالة مختلف مواقع الويب والخدمات.

عادت منصة التواصل الاجتماعي X “تويتر سابقا” للعمل بعدما عانت من خلل مفاجئ تسبب في تعطيل خدماتها الرئيسية على مستوى دول العالم بأكملها.

كما ذكرنا وصف الآلاف من مستخدمي منصة X حول العالم أن موقع التواصل الاجتماعي عاجز عن عرض منشورات المغردين ، حيث تظهر لهم رسالة مضمونها “مرحبًا بك في X!”.

جدير بالذكر أن المستخدمين واجهوا مشكلات في تحميل المنشورات على منصة X Pro (TweetDeck) سابقًا، وذلك وفقا لرسالة تظهر لهم في صورة “في انتظار المشاركات”.