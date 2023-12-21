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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايلات لو اشتريتها من سامسونج هتقدر تصلحها بنفسك لو باظت

موبايلات لو اشتريتها
موبايلات لو اشتريتها من سامسونج هتقدر تصلحها بنفسك لو باظت

أعلنت سامسونج عن توسعة برنامج إصلاح الأجهزة الذاتي لتشمل 15 جهازًا إضافيًا و30 دولة أوروبية جديدة.

تشمل هذه الإضافات سلسلة سامسونج  Galaxy S23 بأكملها (بما في ذلك S23 FE)، وأجهزة Galaxy Z Fold5 و Z Flip5 القابلة للطي، وسلسلة Galaxy Tab S9 (بما في ذلك كلا طرازي FE)، كما وسعت سامسونج البرنامج ليشمل 30 دولة أوروبية جديدة، بما في ذلك:

ألبانيا، أندورا، النمسا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، اليونان، المجر، أيرلندا، كوسوفو، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، موناكو، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، النرويج، البرتغال، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا وسويسرا.

وتم إطلاق برنامج الإصلاح الذاتي في الولايات المتحدة في عام 2022 وتم توسيعه لاحقًا إلى كوريا الجنوبية والعديد من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى البرازيل والمكسيك.

يوفر برنامج الإصلاح الذاتي من سامسونج لمستخدمي الهواتف الذكية وأجهزة التابلت من Galaxy إمكانية الوصول إلى قطع غيار أصلية بما في ذلك مجموعات شاشات، بطاريات، أغطية خلفية ومنافذ شحن.

يمكن لمستخدمي أجهزة اللابتوب سامسونج  Galaxy Book الوصول إلى الحافظات الأمامية والخلفي وشاشة البطارية ولوحة اللمس ومفتاح التشغيل وقارئ بصمات الأصابع والمساند المطاطية ومكونات المروحة والمكبر الصوتي.

 

إليك القائمة الكاملة للأجهزة التي يغطيها برنامج إصلاح سامسونج Galaxy الذاتي:

 

الهواتف الذكية

 

Galaxy S20، S20 +، S20 Ultra Galaxy S21، S21 +، S21 Ultra Galaxy S22، S22 +، S22 Ultra Galaxy S23، S23 +، S23 Ultra الجديد Galaxy S23 FE الجديد Galaxy Z Flip5، Z Fold5 الجديد Galaxy A05s الجديد 

 

أجهزة التابلت

 

Galaxy Tab S9، Tab S9 +، Tab S9 Ultra الجديد Galaxy Tab S9 FE، S9 FE + جديد Galaxy Tab A9، A9 + جديد

 

 اللابتوب

 

Galaxy Book Pro (15 بوصة)، Pro 360 (15 بوصة) Galaxy Book2 Pro (15 بوصة)، Pro 360 (15 بوصة) الجديد

سامسونج Galaxy Galaxy Book برنامج الإصلاح الذاتي الولايات المتحدة Galaxy Tab S9 Galaxy S23 S23 FE

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