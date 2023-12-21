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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تعلن موعد امتحانات الطلاب المتقدمين لمنحة أولمبياد اللغة الألمانية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الطلاب المتقدمين لمنحة أولمبياد اللغة الألمانية التي يقدمها معهد جوته والتي ترد سنوياً لطلاب المدارس الحكومية في صيف 2024 وتنظمها معهد جوته ، لعدد منحة 1 للمدارس الحكومية ومنحة 1 للمدارس الخاصة .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم عقد امتحانات الطلاب المتقدمين لمنحة أولمبياد اللغة الألمانية يوم 27 فبراير، مشيرةً إلى أنه سيتم دعوة افضل 30 طالب من المرحلة الأولى لأجراء اختبار تحديد المستوى والاختبارات الشخصية في مقر المعهد بالتحرير يوم 27 فبراير 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  أنه سيتلقى الطلاب المشاركين من معهد جوته في الفترة من 27 يناير حتى 8 فبراير 2024 أسئلة يومية وعليهم القيام بالإجابة عليها 2024 .

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب الراغبين في المشاركة في هذه الفاعليات وقاموا بالتقديم فيها ، بضرورة موافاة وزارة التربية والتعليم والإدارة المركزية للخدمات المركزية وإدارة المنح والاجازات الدراسية بالعاصمة الاداريه بالأوراق معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الشروط الواجب مراعاتها والالتزام بها من قبل المتقدمين للمشاركة في الفاعليات المنفذة من قبل معهد جوته هي : 

- موافقة أولياء أمور الطلاب على مشاركة أبنائهم بالنسبة للفاعليات الخاصة بالطلبة ( موافقة صريحة مكتوبة ) ، وبما لا يتعارض مع أعمال الامتحانات العامة والمحلية في هذا الشأن، على أن يتم التنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات الثقافية والوافدين بالعاصمة .

- الالتزام التام بعدم تطبيق أي استمارات أو استبيانات لاستطلاع الرأى على الفئات المستهدفة في هذه الفاعليات والأنشطة الا بعد الرجوع للوزارة والجهات المختصة بها للحصول على الموافقات الخاصة بذلك .

- يجب أن يتراوح عمر الطلاب المشاركين بين 14 عاماً كحد أدنى و 17 عاماً كحد أقصى خلال أولمبياد اللغة الألمانية 


- ان يكون متفوقاً في جميع المواد يجب ارفاق صورة من بيان الدرجات بالتيرم الثاني للعام الدراسي 2023/2022 والتيرم الأول للعام الدراسي 2023/2022 ، والتيرم الأول للعام الدراسي الحالي فور صدوره 2024/2023 .

-تقديم  بيان نجاح من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب / شهادة قيد بالمدرسة  خطاب من المديرية التعليمية التابع لها الطالب يفيد المركز الحاصل عليه بالشهادة الإعدادية / اقرار ولى الأمر يفيد الموافقة على المشاركة / صورة البطاقة الشخصية لولى الأمر / شهادة حسن سير وسلوك للطالب من المدرسة / شهادة ميلاد الرقم القومي / صورة جواز سفر ساري ان وجد / استمارة الطلب .

التعليم موعد امتحانات أولمبياد اللغة الألمانية معهد جوته

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