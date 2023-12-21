وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ يكرم مدربي أندية السكان.. صور

كرَّم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المدربين والقائمين على تنفيذ برنامج أندية السكان بالمحافظة، لما حققوه من نجاح في تنفيذ فعاليات أندية السكان على مدار عام 2023 في إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لتمكين الشباب" وصندوق الأمم المتحدة ومؤسسة اتجاه، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



وسلم «محروس»، شهادات التقدير للمدربين المكرمين وهم: حسن الدسوقي خالد راغب، إسماعيل إبراهيم، هاجر الخميسي، شيماء الحلواني، هبة أبو العز، أمل فوزي، مني أبو زيد، مدربي وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاة ببرنامج أندية السكان، فضلاً عن تكريم أيمن جميل، منسق مؤسسة اتجاة بالمحافظة، وشريف السواق منسق أندية السكان بالمديرية.



جدير بالذكر، أنه تم تنفيذ 107 ورش تدريبية بمشاركة 2853 متدرباً تم تنفيذها داخل 10 أندية سكان بمراكز شباب "كفر الشيخ، دسوق، الرياض، بيلا، إبشان، أبو طبل، المنشأة الكبري، إصلاح شالما، فوة، سيدي غازي" بهدف رفع الوعي بقضايا السكان وتتضمن موضوعات "الصحة الإنجابية، تنظيم الأسرة، ختان الإناث، زواج الاطفال، صحة المراهقين" في إطار دعم وتمكين الشباب وإشراكهم في وضع الحلول للمشكلات المجتمعية من خلال دمج الفن بالقضايا المجتمعية وإيصال رسالة هادفة للمجتمع.

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