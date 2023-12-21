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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير آثار الكرنك: وقف احتفالات تعامد الشمس على قدس الأقداس بسبب غزة..فيديو

معبد الكرنك
معبد الكرنك

قال عبد الخالق عبد الحميد، مدير عموم منطقة آثار الكرنك،إن الاحتفالات التي تقام على هامش ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد الكرنك لم تتم هذا العام، بسبب الأحداث الجارية بغزة.

وأضاف “عبد الحميد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن الاحتفال بالظاهرة ما زال موجودا، وهي ظاهرة فريدة، لافتاً إلى أنه تم وضع احتفالية تعامد الشمس على قدس الاقداس بمعبد الكرنك في الأجندة السياحية لجذب العديد من السياح.

وأشار مدير عموم منطقة آثار الكرنك إلى أن الجنسيات الحاضرة في تعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد الكرنك، هي "إنجليزيين، و أمريكيين، و بلجيكين، و جنسيات أوروبية".

الشمس معبد الكرنك الأجندة السياحية السياح منطقة أثار الكرنك

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