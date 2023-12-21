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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تصريحات وزير تراث الاحتلال متطرفة وضد الشرعية الدولية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وصف الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف تصريحات وزير تراث الاحتلال الإسرائيلي عميحاي إلياهو والتي أكد فيها على ضرورة احتلال قطاع غزة بالكامل بالمتطرفة وأنها ضد قرارات الشرعية الدولية.


وتساءل "الصالحي" فى بيان له أصدره اليوم: لماذا يقف المجتمع صامتاً ومتفرجاً على المجازر البشرية والدموية التى يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلى ليلاً ونهاراً ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس وذلك منذ يوم 7 اكتوبر الماضي؟ وأين منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الكبرى ؟ مؤكداً أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين سيؤدى إلى عواقب وخيمة وخطيرة على منطقة الشرق الأوسط.


وطالب الدكتور محمد الصالحي من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة بسرعة التحرك لتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للوقف الفورى للاعتداءات الوحشية من جيش الاحتلال الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني الأعزل موجهاً تحية قلبية للشعب الفلسطيني الصامد والمرابط على أرضه واصراره على تحقيق حلمه فى اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.

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