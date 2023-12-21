اجتماع المركز القومي للتدريب بمجلس الجامعات بمشاركة غادة فاروق.. تفاصيل

شاركت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس، في انعقاد الاجتماع الأول للجنة العليا للاعتماد المنعقدة بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات وفيها افتتح الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات أعمال اللجنة العليا للاعتماد للمركز القومى للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات بمقر أمانة المجلس المختصة بمقابلة المتقدمين لمنحة (100 مدرب)، معتمد من المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تهدف إلى اعتماد معايير التقييم التي وضعتها اللجنة الاستشارية للتدريب لانتقاء أفضل العناصر المؤهلة لمنحهم شهادات معتمدة لمزاولة مهنة التدريب، وذلك بهدف تحسين منظومة التدريب والإسهام في رفع جودتها بما يتفق ورؤية مصر 2030.

وتم تشكيل هذه اللجنة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور عاشور عمري - مدير المركز أمينا للجنة، وعضوية الدكتورة منى هجرس - الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، كما شارك في الاجتماع كل من السادة نواب رؤساء الجامعات المصرية، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة الفنية للجنة.

وتناول الاجتماع بعض الموضوعات المهمة من أبرزها مايلي:

• مناقشة آلية اعتماد المدربين (رخصة مزاولة المهنة).

• كيفية اعتماد معايير تقييم المدربين.

• مناقشة مستويات اعتماد المدربين ومتطلبات التقدم.

• اعتماد مجالات اعتماد المدربين.

• اعتماد استمارة تقييم ملف المدرب.

• مناقشة إجراءات الحصول على اعتماد المدرب (رخصة مزاولة مهنة التدريب)

• اعتماد الميثاق الأخلاقي لمزاولة مهنة التدريب للمدربين المعتمدين.