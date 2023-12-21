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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حملات تفتيشية

ضبط نصف طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

وجّه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم بنطاق المحافظة وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة للوقوف علي مدى صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .


وقال الدكتور رفعت حماد وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية عن قيام إدارة المجازر وتفتيش اللحوم وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية ، بشن حملة تفتيشية موسعة بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة لمراجعة الاشتراطات الصحية وضبط اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة.

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 وأسفرت الحملات عن ضبط 468 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لافتاً إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


وشدّد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين ومكافحة الغلاء حفاظاً على حقوق المواطنين.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أسماك غير صالحة الإشتراطات الصحية الحملات التفتيشية الرقابة على الاسواق وزارة الطب البيطري

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