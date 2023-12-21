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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فوز الموقع الإلكتروني للجامعة الأمريكية بالقاهرة بجائزة الاستحقاق

الموقع الإلكتروني
الموقع الإلكتروني للجامعة الأمريكية بالقاهرة

فاز الموقع الإلكتروني للجامعة الأمريكية بالقاهرة اليوم21 ديسمبر، 2023 ، www.aucegypt.edu والذي تم تجديده مؤخرا بجائزة الاستحقاق في مسابقة "جوائز المسابقة السنوية الحادية عشر للتسويق الرقمي في قطاع التعليم "Annual Education The 11 Digital Marketing Awards عن التميز في التسويق الرقمي في قطاع التعليم.

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تهدف مسابقة "جوائز التسويق الرقمي في قطاع التعليم" إلى الاحتفاء بالتميز في وسائل التسويق الرقمي المختلفة ومنها المواقع الإلكترونية التعليمية والمحتوى الرقمي والاتصالات الإلكترونية ووسائط الموبايل ووسائل التواصل الاجتماعي في مجال التعليم. تم اختيار الموقع الإلكتروني للجامعة الأمريكية بالقاهرة من بين مئات المشاركين الدوليين وذلك من قبل لجنة تحكيم مكونة من متخصصين في مجال التسويق التعليمي، والتسويق والإعلان.

قالت داليا أبو بكر، المدير الأول للاتصالات الرقمية بمكتب الاتصالات التسويقية والشؤون العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة: "يسعدنا الحصول على هذه الجائزة والتي تعكس التزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتحقيق التميز في شتى المجالات، فهذه الجائزة هي بمثابة شهادة ثقة في مهارة وخبرة فريق الموقع الإلكتروني للجامعة والتزامه بتقديم خدمة رقمية مميزة."

يهدف موقع الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى تسليط الضوء على رسالة الجامعة ورؤيتها وقيمها، كما يقدم المعلومات الهامة المطلوبة لكل من الطلاب الحاليين والمتقدمين للالتحاق بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والخريجين. يوفر الموقع الإلكتروني المعلومات عن برامج الجامعة الأكاديمية، وشروط وخطوات القبول ومراكز الأبحاث والتعليم المستمر ومصادر مكتبات الجامعة وأهم المبادرات والفعاليات، بجانب أخبار وإنجازات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين. تم إعادة تصميم وتحديث موقع الجامعة الإلكتروني في 2023 مع التركيز على إتاحة تجربة تصفح سهلة وميسرة على الموبايل تماشيا مع المعايير العالمية لمواقع التعليم العالي، وكذلك الإيفاء بمتطلبات الإتاحة الرقمية. يتميز الموقع الإلكتروني للجامعة الأمريكية بالقاهرة بتقديم المعلومات باللغتين الإنجليزية والعربية. يزور الموقع أكثر من 200 ألف زائر شهريًا من أكثر من 150 دولة، وتبلغ نسبة التصفح على الموبايل حوالي 75%.

تتميز النسخة الجديدة من الموقع بالإيفاء بإرشادات الإتاحة للمحتوى الرقمي (WCAG)، والتي تسهل من استخدام الموقع من قبل جميع المستخدمين بغض النظر عن درجة إعاقة أي مستخدم، وهو ما يؤدي بدوره أيضًا إلى رفع تصنيف موقع الجامعة الإلكتروني وضمان وصول أكبر عدد ممكن من المستخدمين لموقع الجامعة.

جامعة الأمريكية الموقع الإلكتروني للجامعة الأمريكية جائزة الاستحقاق التسويق الرقمي Jobs Education

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