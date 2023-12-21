متحور كورونا الجديد.. محاضر اقتصاديات الدواء: تفاقم الأعراض يستدعي الذهاب للطبيب فورا

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن إصابات كورونا قلت بنسبة 13% هذا الشهر عالميا، أى تقريبا نصف مليون إصابة، وقلت نسب الوفيات فى حدود الـ70%.

وأضاف “عنان”، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن حالات الإصابات أصبحت لا تستدعي ضغطا على المنظومة الصحية، موضحا أنه لا يوجد نسب دخول مستشفيات عالية نتيجة كورونا على مستوى العالم.

وتابع محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن متحور jn 1 يعد متحورا فرعيا من أوميكرون وليس جديدا، لافتا إلى أنه من أجل الوقاية منه فيجب معالجة الأعراض فقط، والذهاب فورا إلى الطبيب فى حال تفاقمت الأعراض، والتي تكون ارتفاع درجات الحرارة أو الإسهال وصداع مزمن واحتقان.