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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية العمل بالإسماعيلية تنظم ندوة توعوية حول مجال السلامة والصحة المهنية

ندوة توعوية وتثقيفية
ندوة توعوية وتثقيفية

قال مدير مديرية العمل بالإسماعيلية حسن رداد، إنه تم تنظيم ندوة توعوية وتثقيفية بمجالات السلامة والصحة المهنية بمدرسة الشهيد مصطفى الخياط الرسمية للغات.

وأضاف مدير المديرية، في تقريره لوزارة العمل اليوم، الخميس، أن الندوة تناولت أيضًا خطط مواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر الصناعية الناتجة عن عدم الالتزام بضوابطها واشتراطاتها، بجانب خطط إخلاء العاملين بتلك المنشآت بشكل آمن.


وأوضح أنه تم تنظيمها تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وذلك في ضوء سلسلة من الندوات بدأتها المديرية بجميع المنشآت بمختلف القطاعات؛ لنشر تلك الثقافة بين العاملين والطلاب وأصحاب المنشآت؛ حفاظًا على العنصر البشري أساس التنمية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف العمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمدارس والجامعات، ومختلف المنشآت من خلال استراتيجية عمل واضحة تخلق جيلًا واعيًا لديه مقومات الحياة الآمنة وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية يدفع خطط التنمية.

ولفت إلى أن المديرية بدأت تلك الندوات وتنفذ بشكل دوري ومنتظم لتعزيز نشر ثقافة السلامة داخل المنشآت التعليمية؛ للحفاظ على سلامة الطلاب وكذلك العاملون بتلك المنشآت، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

ونوه إلى أن هذه الندوات تأتي أيضًا في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والتي ترتكز على ضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل. 
 

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