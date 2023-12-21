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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة 250 نقطة أساس

البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، أنه رفع معدلات الفائدة للسابعة على التوالي بمقدار 250 نقطة أساس إلى 42.5%.

وجاء ذلك متماشيا مع التوقعات مع اقتراب البنك المركزي التركي من نهاية دورة التشديد الحاد للسياسة النقدية للحد من التضخم المتسارع.

وفي آخر اجتماع للبنك المركزي التركي، في 23 نوفمبر الماضي، رفع البنك سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس أكبر من المتوقع إلى 40٪.

وقال البنك المركزي التركي في بيان له، أن وتيرة التشديد النقدي ستتباطأ، مع استكمال دورة التشديد في فترة قصيرة من الزمن.

وأضاف البنك عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية قدرت أن المستوى الحالي من التشديد النقدي قريب بشكل كبير من المستوى المطلوب لتحديد مسار تراجع التضخم.

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