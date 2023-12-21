الشباب والرياضة بالمنيا تطلق مشروع القوافل التعليمية لطلاب الإعدادية والثانوية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا اليوم /الخميس/ أولى فعاليات مشروع القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادات العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية بإدارات شباب "ملوي وديرمواس"، وذلك تحت شعار "الجمهورية الجديدة العلم والعمل".



وذكرت المديرية - في بيان اليوم - أن هذه القوافل تستمر لمدة 3 أيام، حيث تنفذها وزارة الشباب والرياضة للعام الـ11 على التوالي بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتنمية المحلية ووحدة "تصدوا معنا"؛ لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية عبر مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.



وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا مندى عكاشة إن هناك لجنة مشكلة تتابع هذه القوافل بالتنسيق مع الجهات الشريكة، مثمنًا المشاركة الكثيفة والتي وصلت لـ2000 طالب وطالبة بمركزي ملوي وديرمواس باليوم الأول من الشهادة الإعدادية.



وعلى صعيد آخر، قال وكيل وزارة التموين بالمنيا الدكتور محمود يوسف إنه تم ضبط 130 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية؛ لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن المخالفات المضبوطة منها 110 مخالفات بالمخابز البلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو نقص وزن الرغيف أو توقف عن الإنتاج و20 مخالفة بالأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار أو الغش التجاري.