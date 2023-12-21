استشاري علاقات أسرية: ابنك ليس امتدادا لك بل هو كيان منفصل.. فيديو

وجهت علياء أمين، استشاري العلاقات الأسرية، رسالة للآباء والأمهات، قائلة: "ابنك ليس امتدادا لك، بل هو كيان منفصل، ويستحق وقتك ومجهودك، والمشاعر".

تربية الأطفال لا تعني إنفاق الأموال فقط

وأضافت علياء أمين، خلال لقائها ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن تربية الأطفال لا تعني إنفاق الأموال فقط من أجلهم، أو توجيههم، لافتة إلى أن طريقة توجيه الأطفال هامة للغاية.

وتابع: "يجب ألا يطغي خوف الآباء والأمهات على أولادهم، يجعلهم يضغطون عليهم، ويسيطرون على شخصيتهم وهويتهم، ويجب أن يستمعوا لأبنائهم ويقدروهم".