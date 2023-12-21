علامة في الودن تكشف الإصابة بأمراض خطيرة.. جمال شعبان يوضح

نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق منشورا عن كشف الحالة الصحية للقلب من خلال شكل الأذن.

وأوضح جمال شعبان في منشور على صفحته الرسمية على الفيس يكشف علاقة شكل الاذن بأمراض القلب وبعض مشاكل المخ المرتبطة بالشرايين.

وأضاف جمال شعبان أن وجود تجعيدة في طرف الأذن كما هو مبين بالصورة تسمي Frank’s Sign



وكشف جمال شعبان أن هناك أكثر من 60 دراسة تحدثت عن علاقة شكل الاذن بالتنبؤ المبكر بـ أمراض القلب والشرايين.

جمال شعبان

وكشف جمال شعبان أن هذه التجعيدة ربما تكون علامة على تصلب الشرايين سواء الشرايين التاجية أو شرايين المخ حسب أكثر من ٦٠ دراسة

وأشار جمال شعبان إلى أن السبب في هذه العلاقة الغريبة بين أمراض القلب وشكل الأذن غير معروف لكن ربما تكون هناك خلفية وراثية.