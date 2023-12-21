عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامة في الودن تكشف الإصابة بأمراض خطيرة.. جمال شعبان يوضح

علامة في الاذن
علامة في الاذن

نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب  السابق منشورا عن كشف الحالة الصحية للقلب من خلال شكل الأذن.

وأوضح جمال شعبان في منشور على صفحته الرسمية على الفيس يكشف علاقة شكل الاذن  بأمراض القلب وبعض مشاكل المخ المرتبطة بالشرايين.

أضرار كارثية عند شرب الكثير من القهوة في اليوم الواحد

تظهر في الحمام.. علامة مهمة تكشف نوع خطير من السرطان

وأضاف جمال شعبان أن وجود تجعيدة في طرف الأذن  كما هو مبين بالصورة تسمي Frank’s Sign 
 

وكشف جمال شعبان أن هناك أكثر من 60 دراسة تحدثت عن علاقة شكل الاذن بالتنبؤ المبكر بـ أمراض القلب والشرايين.

جمال شعبان
جمال شعبان

وكشف جمال شعبان أن هذه التجعيدة ربما تكون علامة على تصلب الشرايين سواء الشرايين التاجية أو شرايين المخ حسب أكثر من ٦٠ دراسة

وأشار جمال شعبان إلى أن السبب في هذه العلاقة الغريبة بين أمراض القلب وشكل الأذن غير معروف لكن ربما تكون هناك  خلفية وراثية.

FB_IMG_1703161224616
FB_IMG_1703161224616
جمال شعبان الدكتور جمال شعبان تصلب الشرايين شرايين المخ القلب والشرايين أمراض القلب والشرايين امراض القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

موضوعات متعلقة

بيتعمل منه حلويات.. طعام غير متوقع يعزز المناعة |اكتشفه

لو الليمون بيتعبك.. قائمة كبيرة من الأطعمة الغنية بـ فيتامين سي

العيش في هذه الأماكن يحميك من السكتة الدماغية

لن يخطر ببالك.. سبب غير متوقع وراء زيادة الوزن |تعرف عليه

يغير تأثيرها.. تحذير خطير: اليانسون يتفاعل مع أدوية شائعة

بعد انخفاض أسعاره.. فوائد غير متوقعة لقشر البصل

ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الفلفل الأسود

أطعمة تدمر خصوبة المرأة وتسبب العقم

ترشيحاتنا

العودة للكمامة والبقاء بالمنزل.. الصحة العالمية تحذر من متحور «JN.1» بديل كورونا|فيديوجراف

تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري بطلب من روي فيتوريا .. تفاصيل

قبل ساعات من الشتاء.. أهم التوصيات الزراعية لحماية المحاصيل

بقاء 4 تحت الملاحظة.. تعافي الطلاب المصابين في واقعة الاختناق بمدرسة بقنا

القسام تفجر دبابة بعبوة ناسفة وتقنص جندي إسرائيلي

سيول وظواهر أكبر من النينو |كيف يكون شتاء 2024 على مصر؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة في الودن تكشف الإصابة بأمراض خطيرة.. جمال شعبان يوضح

بالأحمر الجريء| وفاء عامر تثير الجدل بظهورها.. شاهد

عادل شكل يزيف امتحانًا للصف الرابع الابتدائي .. لهذا السبب

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

فيديو

موعد انخفاض أسعار السكر | تغطية خاصة

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل اجتماع المركزي| تفاصيل

كورونا يُهدّد العالم مرة أخرى.. هل وصل إلى مصر؟ فيديو

محدش يخرج من بيته| الأرصاد تحذر هذه الفئات بسبب طقس اليوم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ