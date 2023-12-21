وزير الرياضة يبحث استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم للجمباز الفني

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، إن الدولة المصرية على استعداد تام لاستضافة كافة البطولات الدولية والقارية لما لديها من قدرات وبنية تحتية قوية تؤهلها لذلك.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز؛ لبحث آخر استعدادات مصر لاستضافة بطولة العالم للجمباز الفني، والمقرر إقامتها خلال الفترة (13 - 19) فبراير المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



وأعرب الوزير عن سعادته باستضافة مصر للبطولة، مشيرا إلى أنها ستكون فرصة جيدة لاستعداد لاعبي المنتخب لخوض منافسات البطولة والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية.



من جانبه، وجه رئيس الاتحاد المصري للجمباز الشكر لوزير الرياضة على جهوده التي يقدمها للاتحادات الرياضية خاصة اتحاد الجمباز والتي ساهمت في الارتقاء بالمنظومة الرياضية، مؤكدًا أن الجمباز المصري سيشارك وبقوة خلال البطولة من أجل التأهل لدورة الألعاب الأولمبية والمنافسة فيها على ميدالية.



ومن المقرر أن يشارك في البطولة ما يقارب 450 لاعبًا ولاعبة يمثلون 64 دولة أكدت المشاركة بالبطولة حتى الآن.

