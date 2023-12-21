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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

مجهوداته تسطع كسطوع الشمس

حبيب الشعب وأهل القرآن .. نقابة القرّاء تهنئ السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهد مجلس إدارة نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم  العامة بمصر جلسة تاريخية ترأسها الشيخ محمد حشاد- شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء حيث أعرب نقيب القراء وأعضاء مجلس الإدارة عن بالغ سعادتهم بفوز الرئيس عبد السيسى الساحق لتولى قيادة مصر أم الدنيا لفترة رئاسية جديدة. 

قال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى للنقابة إن فضيلة الشيخ محمد حشاد قد افتتح الجلسة التاريخية بتوجيه التهنئة لجميع الأعضاء بالمجلس على مستوى الجمهورية بمناسبة فوز الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسى مؤكدا أن الشعب اختار الرجل المناسب للمكان المناسب فى الوقت المناسب دون أية تدخلات أو توجيهات تملى على المواطنين من أحد.  واستعرض الشيخ حشاد العديد من إنجازات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية ولأبناء الشعب المصرى وللمواطنين البسطاء وأهل القرآن جميعا. 

مؤكدا حدوث طفرة غير مسبوقة فى عمر وتاريخ نقابة القراء والمحفظين منذ إنشائها فى عام 1983م حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف -لكون النقابة تقع تحت الإشراف المباشر لمعالى الوزير-. بضرورة إكرام أهل القرآن برفع الدعم لأصحاب المعاشات وأسر الأعضاء الراحلين إلى مليونى جنيه فى العام. مما جعل الأوضاع تزدهر وتنتعش بين أروقة النقابة. حيث أصبح صاحب المعاش يقوم بصرف ٣٨٠٠ جنيه فى العام الواحد (على أربع مرات) بواقع ٩٥٠ جنيهاً كل ثلاثة أشهر. لافتا إلى أن صاحب المعاش كان يتقاضى فى السابق ٤٨٠ جنيهاً فى العام.

من جانبه هنأ الشيخ محمود الخشت نائب نقيب القراء الرئيس عبد الفتاح السيسى على فوزه الساحق ودعا الله تعالى لسيادته بالتوفيق على الصعيد الدولى والداخلى. مؤكدا أن الرئيس السيسى هدية الله إلى مصرنا الحبيبة مما أعاد إليها (ولله الحمد والمنة) نعمة الأمن والأمان.

كما أعرب الشيخ صديق المنشاوى عن بالغ سعادته وسروره بفوز ابن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك من إجل استكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة على يديه بإذن الله. 

وقال الشيخ محمد عبد الموجود لقد دفع حب الشعب المصرى وأبناء مصر بالخارج للرئيس السيسي إلى الزحف والخروج فى أفواج وجماعات من أجل مناصرة الرجل الذى شهدت مصرنا الحبيبة والمنطقة العربية نهضة كبيرة على يديه. وهاهى المشاريع العملاقة ومجهودات الرئيس السيسى الظاهرة فى القضية الفلسطينية تسطع كسطوع الشمس للعالم أجمع.

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