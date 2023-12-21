الريال معلقًا على عودة «السوبر ليج»: كرة القدم لن تكون حكرًا بعد اليوم

أكد رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أن مستقبل كرة القدم الأوروبية الحالي والمستقبل في يد الأندية بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر اليوم بعودة بطولة السوبر ليج.

وأشار بيريز إلى أن المحكمة اعتبرت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أساءا استخدام السلطة بعد منعهم الأندية من تأسيس السوبر ليج وتهديدهم بالعقوبات.

وأعرب بيريز عن ترحيبه بالقرار قائلاً: "في ريال مدريد، نرحب بارتياح كبير بالقرار الذي اتخذته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن هذا القرار يعزز حرية الأندية ويؤكد على أن كرة القدم الأوروبية للأندية لن تكون حكراً مرة أخرى.