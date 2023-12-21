خبير: سرعة تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يضعنا في مقدمة الدول

أكد الدكتور ابراهيم محروس استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة وعضو المجلس العربي للطاقة أن ما تقدمه الدولة من سرعة تنفيذ فى مجال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يعد انطلاقة قوية لعصر النهضة الثاني وستجني ثماره الأجيال الحالية والقادمة خصوصا ان غالبية ماتم تنفيذه موزع على محافظات الجمهورية فى نهج أفقي ورأسي من خلال الاهتمام بمحوين اساسين هما التنمية البشرية بجانب الاعجاز القائم بمشروعات البنية التحتية.

وقال استشاري الطاقة الجديدة والمتجددة أن مشروعات الهيدروجين الاخضر في مصر نجحت في استقطاب إستثمارات ضخمة لتحتل بذلك المرتبة الثانية عالميا والأولى إقليميا حيث قدر حجم الإستثمارات بنحو 107مليار دولار مستحوذ بذلك على 40٪ من وقود المستقبل وقد بدأ إنتاج الهيدروجين فعليا في مدينة العين السخنة وتشكيل المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر .

وأشار محروس إلى أن الدولة تسير بخطوات متقدمة فى مجال تنمية وتطوير الصناعة بأستخدام الطاقة المتجددة حي تعد مدينة طربول الصناعية أكبر المجمعات الصناعية التى تم تنفيذها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية خطوة على الطريق كما أن محطة بنبان هى أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم حيث وصفها البنك الدولى كأفضل المشروعات التى شارك فى تمويلها اقتصاديا.

وأضاف عضو العربي للطاقة إن انشاء مصنع للسيليكون فى ضوء استراتيجية متكاملة لمنظومة الطاقة المتجددة و توطين صناعة الألواح الشمسية فى مصر يمثل خطوة مهمة إلا أنها تتطلب دراسة لحجم الطلب فى السوق والعمل على زيادة المشروعات الصناعية.



وأثنى إبراهيم على تقرير رؤية مصر 2030 الذي يضع قطاع الطاقة بمثابة حجر الزاوية الأكثر أهمية للتنمية المستدامة ومن المستهدف رفع مساهمة الطاقة بنسبة 42 ٪ مع تطوير 28 منطقة لتطوير المشروعات واسعة النطاق مما يسلط الضوء على مستقبل للطاقة أكثر خضرة.