أخبار الفن.. صلاح عبد الله يوجه رسالة لنجم ليفربول بعد حملات الهجوم .. نقل أحمد جمال سعيد إلى المستشفى

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



علق الفنان صلاح عبد الله، على الهجوم الموجه لنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد احتفالات الكريسماس.

وكتب عبر منصة “إكس”: "‏صلاح وصلاح يعني صباح الخير وتصبحوا على أحلى صباح والصلاحين بيصبحوا على مين؟! فقط عالطيبين".

يواصل الفنان هاني رمزي التحضير الى مسلسله الجديد “ بدون مقابل ” تمهيداً لبدء تصويره خلال الفترة القادمة .

العمل من المقرر ان يعرض خلال شهر رمضان القادم ، ويستعرض قصصا لابطال قدموا تضحيات من أجل الوطن.



نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، مقطع فيديو جديدا مع اثنين من اصدقائه اللذين حملاه.

ومازح حمو بيكا، متابعيه قائلاً “اتعب واشتغل لحد متجيب ناس تشيلك تطلعك علي السلم”.

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، كما عرضت مؤخرا أفلام أخرى هي: “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي"، و"حسن المصري“، و”سكر" وأخيرا فيلمي بلوموندو وشماريخ.

عبرت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها بانضمامها لأبطال مسلسل “إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوى.

وكتبت عبر حسابها بـ"فيسبوك": "تحويشةالعشر سنين اللي فاتت متحمسة جداً لما كان يتعرض عليا دور مش حاساه كنت باعتذر وانا بتقطع بس كنت باقول حقى فى المرحلة دى واللي باقى من العمر إنى أستمتع وأنا باعمل فن وإيه متعة أكبر من إنى بإذن الله أكون واحدة من فريق عمل عظيم وراقى".

نشر رجل الاعمال الشهير نجيب ساويرس تدوينة عبر موقع التغريدات العالمي “ أكس ” صورة كشف فيها عن النجم العالمي الذى يحضر ختام مهرجان المهرجان الجونة السينمائي ، اليوم .

ونشر نجيب ساويرس صورة تجمعه بالفنان المصري محمد كريم والفنان العالمي تيريس جيبسون وعلق على الصورة قائلاً : في طريقنا لاختتام مهرجان الجونة السينمائي.

كشف الفنان أحمد جمال سعيد، عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، عن تعرضه لوعكة صحية.

وكتب: “اللهم أنت الشافي المعافي اللهم ارفع عني وخفف تعبي يا رب".

فى أول ظهور لهما ، يحل الفنان سامح الصريطي والمطربة حنان ، ضيوف على برنامج صاحبة السعادة ، تمهيدًا لعرضها خلال الفترة القادمة .

ومن المقرر ان يظهر الثنائي معاً برفقة ابناء كل منهما ، وذلك فى أول ظهور لهما بعد إعلان زواجهم خلال الايام الماضية .