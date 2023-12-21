أخبار التكنولوجيا|روبوت يتنبأ بموعد الوفاة بدقة عالية جدًا.. عودة منصة X للعمل بعد عُطل مفاجئ.. وهذا أرخص موبايل ينافس سامسونج

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

على الرغم من انتهاء الجمعة السوداء أو البلاك فريداي، تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدا تلو الآخر لجذب المستهلكين للشراء، خاصة في شهر ديسمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على هاتف Motorola Razr 2023 القابل للطي، داخل موقع Best Buy الأمريكي بخصم 200 دولار، أي ما يعادل 6300 جنيه مصري، ليصل سعره إلى 500 دولار أمريكي.

أعلن فريق من العلماء في الدنمارك والولايات المتحدة عن ابتكار روبوت دردشة ذكي يسمى Life2vec يمكنه التنبؤ بموعد الوفاة بدقة تصل إلى 78%.

بعد تحديث Galaxy M53 5G و Galaxy F54 5G مع أحدث واجهة One UI 6 المستندة إلى Android 14، أصدرت Samsung الآن تحديث One UI 6 لـ Galaxy A52 5G.

أبلغ أكثر من 67 ألف مستخدم لمنصة التواصل الاجتماعي X عن انقطاعات في الخدمة وفقاً لبيانات موقع Downdetector الذي يوفر للمستخدمين معلومات في الوقت الفعلي حول حالة مختلف مواقع الويب والخدمات.

أعلنت سامسونج عن توسعة برنامج إصلاح الأجهزة الذاتي لتشمل 15 جهازًا إضافيًا و30 دولة أوروبية جديدة.

تشمل هذه الإضافات سلسلة سامسونج Galaxy S23 بأكملها (بما في ذلك S23 FE)، وأجهزة Galaxy Z Fold5 و Z Flip5 القابلة للطي، وسلسلة Galaxy Tab S9 (بما في ذلك كلا طرازي FE)، كما وسعت سامسونج البرنامج ليشمل 30 دولة أوروبية جديدة، بما في ذلك: