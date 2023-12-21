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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرص للأنشطة البحثية والتدريبية|اتفاقية تعاون مع جامعة عين شمس لتحسين جودة التعليم الهندسي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

وقعت كلية الهندسة، جامعة عين شمس وجمعية المهندسين المصرية اتفاقية تعاون، وذلك في مقر الكلية اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر2023 تحت رعاية الدكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس وبحضور الدكتور أحمد منيب الصباغ وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وممثلا للطرف الاول وهو كلية الهندسة، والمهندس الاستشاري فاروق الحكيم، الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية وممثلا لها في التوقيع، وذلك بحضور كل من الدكتور دعاء كمال، منسق الاتفاقية، والدكتور محمد عبدالعزيز حسن القائم بأعمال رئيس مجلس قسم القوى والآلات الهندسية والعضو بالجمعية، والدكتور محمد عزت، الأستاذ المساعد في هندسة القوى والآلات الكهربية.

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وتهدف الاتفاقية إلى تحسين جودة التعليم الهندسي من خلال توفير الفرص للأنشطة البحثية والتدريبية وتطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية.

 كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز البحث العلمي والتطوير والتعاون في مجال إجراء البحوث المشتركة في المجالات الهندسية المختلفة، بالإضافة إلى دعم الابتكار الهندسي وتوفير حلول مبتكرة للمشكلات الهندسية بطرق مبتكرة.
ويُذكر أن جمعية المهندسين المصرية رائدة في التطوير الهندسي العلمي والبحثي والتدريبي منذ نشأتها بمصر عام ١٩٢٠م وتهدف إلى إرساء الهندسة على أُسس علمية وثقافية من خلال البحوث المختلفة وتنظيم الندوات ونشر الدوريات في علوم الهندسة عقد المحاضرات والمؤتمرات والتواصل مع الجمعيات والهيئات الهندسية بغرض التعاون وتبادل الأبحاث والمعرفة.

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