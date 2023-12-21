بعد الأزمة الأخيرة.. طريقة حفظ بصلة مقطوعة نصين لفترة طويلة

يعانى المصريون في الآونة الأخيرة من ارتفاع سعر البصل بشكل جنوني مما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات عديدة لحل هذه الأزمة وتخفيض الأسعار.

ووفقا لما جاء في موقع bonappetit نعرض لكم كيفية الحفاظ على البصل

يمكنك الاحتفاظ ببصلة مقطعة إلى نصفين أو شرائح في وعاء محكم الغلق في الثلاجة لمدة أسبوع تقريبًا

كما يمكن حفظ البصل المفتوح والمقطع في الفريزر داخل وعاء محكم الغلق لفترة أطول.

شروط وعاء البصل



قم بتخزين البصل المقطع في وعاء محكمة الإغلاق ويفضل أن يكون زجاجي لأن البلاستيك سوف يمتص الرائحة لتقليل الأكسدة وامتصاص الرطوبة والرائحة الكريهة .

وإذا كنت ستقوم بطهي البصل، بدلًا من استخدامه نيئًا كطبقة علوية أو بهار، حيث يكون الملمس أمرًا حيويًا، يمكنك تخزينه في الثلاجة لعدة أشهر.

