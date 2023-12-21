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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد الأزمة الأخيرة.. طريقة حفظ بصلة مقطوعة نصين لفترة طويلة

البصل
البصل

يعانى المصريون في الآونة الأخيرة من ارتفاع سعر البصل بشكل جنوني مما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات عديدة لحل هذه الأزمة وتخفيض الأسعار.

ووفقا لما جاء في موقع  bonappetit نعرض لكم كيفية الحفاظ على البصل

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يمكنك الاحتفاظ ببصلة مقطعة إلى نصفين أو شرائح في وعاء محكم الغلق في الثلاجة لمدة أسبوع تقريبًا 
كما يمكن حفظ البصل المفتوح والمقطع في الفريزر داخل وعاء محكم الغلق لفترة أطول.

شروط وعاء البصل 


قم بتخزين البصل المقطع في وعاء محكمة الإغلاق ويفضل أن يكون زجاجي لأن البلاستيك سوف يمتص الرائحة لتقليل الأكسدة وامتصاص الرطوبة والرائحة الكريهة .

وإذا كنت ستقوم بطهي البصل، بدلًا من استخدامه نيئًا كطبقة علوية أو بهار، حيث يكون الملمس أمرًا حيويًا، يمكنك تخزينه في الثلاجة لعدة أشهر.
 

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