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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام لمحافظة الدقهلية يرأس اجتماع متابعة تنفيذ تطوير مصرف كتشينر

صورة من الحدث
صورة من الحدث


كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة برئاسة اجتماع متابعة تنفيذ أنشطة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر بنطاق الدقهلية والممول من بنك الاستثمار الأوربي( EIB ) والبنك الأوربي لإعادة الاعمار(EBRD ) بالإضافة إلي منحة الإتحاد الأوربي( EU) والذي يتم تنفيذه علي مستوي ثلاث محافظات هم  (الدقهلية والغربية وكفر الشيخ ) .
جاء ذلك بحضور المهندس أيمن نافع متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء ، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية ،والمهندسة شيماء الصديق مدير عام إدارة المرافق ومفوض المحافظة مع وزارة الإسكان لمتابعة تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر ، والدكتور عبده محمدين مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظه ، والمهندس محمد عبدالرؤف وكيل وزارة الري بالدقهليه ، والدكتور عماد النجار مدير إدارة البيئة بالمحافظه ، والأستاذ ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ، والأستاذ محمد جلال مدير إدارة الأملاك بالمحافظة ، واللواء انور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه ، والأستاذة غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس .
وأوضح " مختار " بأن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر يتم تنفيذه من خلال ثلاثة محاور هم إزالة التلوث الناتج عن الصرف الصحي الغير معالج وإزالة التلوث الناتج عن المخلفات الصلبه  وإعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف كتيشنر لتحسين جودة المياه واعادة استخدامها .
وأشار " المحافظ " الي أنه ستتم معالجة مياه الصرف الصحي بنطاق مركز نبروه لتحسين جودة المياه من خلال إنشاء وإعادة تأهيل عدد من المحطات بتكلفة 213 مليون يورو تقريبا ويخدم 7 قري وعدد 2 تابع وسيتم ذلك من خلال ثلاثة مراحل هم ( إعادة تأهيل محطة معالجة مياه صرف صحي مدينة نبروه بطاقة 5000 متر مكعب يومي - توسعات محطة معالجة صرف صحي مدينة نبروه بطاقة 10000 متر مكعب يومي - إنشاء جديد لمحطة معالجة بقرية بهوت مركز نبروه بطاقة 16 الف متر مكعب يومي ) .
كما أشار " مختار " الي انه سيتم تنفيذ مشروعات استثمارية في مجال المخلفات الصلبه بمركزي نبروه وبلقاس بتكلفة 20 مليون يورو وتشمل ( انشاء مصنع لتدوير المخلفات بقلابشو مركز بلقاس بطاقة 600 طن يومي - إنشاء محطة وسيطه ثابتة بمركز نبروه بطاقة 300 طن يومي - نقل التراكمات العشوائية بمقلب نبروه التاريخي - غلق وتأهيل المقلب العمومي بقلابشو مركز بلقاس - تطوير الحملات الميكانيكية لمركزي بلقاس ونبروه - التطوير المؤسسي من خلال إنشاء إدارة للمخلفات الصلبة بالمحافظه والوحدات المحلية - إنشاء وحدة تدريب علي أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ) 
كما أوضح " المحافظ " بأنه سيتم إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصرف كتيشنر التابع لوزارة الموارد المائية والري بتكلفة 25 مليون جنيه ويشمل تجريف وإعادة تأهيل للمصرف وتجديد إنشاء كباري الري علي المصرف .

 

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الشرب والصرف الصحى المتكاملة للمخلفات الصلبة المشروعات القومية تحسين نوعية المياه رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية

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