التموين تعلن عن ممارسة لتوريد زيت خام محلي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 9 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد) تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم خلال الفترة من 15 فبراير إلى 16 مارس 2024.

جلسة فض المظاريف والبت يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث.

باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.