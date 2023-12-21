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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب التهديدات.. تحذير عاجل من وزير دفاع إسرائيل لـ حزب الله

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن إسرائيل لن تصبر على تهديدات حزب الله وسنبعده عن الشمال.

وأوضح جالانت، أن “إسرائيل ستبعد حزب الله عن الشمال دبلوماسيا أو عسكريا”.

وأمس، قال جالانت، إن إسرائيل لن تتسامح مع التهديدات ومحاولات ضرب إيلات، مشيرا إلي أن القوات البحرية والجوية تستعد لجميع السيناريوهات.

وأضاف جالانت، خلال زيارته سفينة الصواريخ “ساعر 6” في خليج العقبة، إن “تهديد حرية الملاحة في مضيق باب المندب، على بعد 2000 كيلومتر من إسرائيل، لا يشكل تهديدا لحركة المرور إلى إسرائيل فحسب؛ بل أيضا للملاحة الدولية في المياه التابعة لجميع البلدان”، في إشارة إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ضد السفن التي تتجه إلى إسرائيل.

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وهدد: “لن نتسامح مع التهديدات ضد إسرائيل، إذا استمروا في استفزازنا ومحاولة ضرب إيلات بالصواريخ أو غيرها من الوسائل، فنحن نعرف ماذا نفعل”.

وزير الدفاع الإسرائيلي حزب الله إسرائيل

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