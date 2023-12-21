الأعرجي: العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين الدوليين

أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، التزام بلاده بحماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين الدوليين.

وفي سياق آخر؛ كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي عن توصيات خلال لقائه وفداً حكومياً إيرانياً.

وتمثلت التوصيات في الاتفاق على ضرورة غلق المنافذ والمعابر غير الرسمية لكونها ممر آمن لدخول المواد الممنوعة.

كما تم التأكيد على مكافحة تهريب المخدرات بالإضافة الي تسخير جميع الإمكانيات والاستعدادات الاستباقية لنجاح الزيارات الكبرى وعلى وجه الخصوص (الزيارة الأربعينية).

وشددت التوصيات علي التأكيد على الاستمرار بتفعيل النقل الدولي(الترانزيت) والسعي لزيادة التبادل التجاري بجانب ضبط الأوزان الزائدة للشاحنات بهدف الحفاظ على الطرقات.

كما طالبت التوصيات بحل مشكلات ساحات التبادل التجاري والاتفاق على تسهيل دخول المسافرين والبضائع من خلال برامج إلكترونية لتبادل المعلومات وكذا تدقيق الجبايات المفروضة في المنافذ المشتركة والالتزام بالرزنامة الزراعية لحماية المنتج المحلي.